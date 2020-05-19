Efsanevi golcü Gianluca Vialli: ‘Babama söz verdim. ‘Sizden önce ölmeyeceğim’ dedim…’

İtalyan futbolunun ve Chelsea’nin efsanevi golcülerinden Gianluca Vialli’nin yeni kitabı içerdiği hikayelerle oldukça ses getirdi. ‘Goller: Yaşamın Meydan Okumalarını Aşmaya Yardım Edecek İlham Verici Hikayeler’ adıyla yayınlanan kitapta Vialli, kariyerinden anekdotlar aktardığı gibi kanserle mücadele ettiği günlere de ışık tuttu.

Kariyerinde Cremonese, Sampdoria, Juventus ve Chelsea forması giyen, 59 kez de İtalya Milli Takımı için ter döken 55 yaşındaki eski golcü babasına verdiği bir sözü de paylaştı.

“Babama çok ciddi bir söz verdim. Ona, ‘Senden ve annemden önce ölmeyeceğim’ dedim. Babam 90, annem ise 85 yaşında ve onlar hala yanımda olduğu için çok şanslıyım. Şimdi ben de bir ebeveynim, bir evladı kaybetmekten daha acı veren bir şey olmayacağını biliyorum.”

Vialli şöyle devam etti: “Elbette mümkün olduğu kadar uzun yaşamak istiyorum ama bir evladı kaybetmenin kederinden geçmelerini de istemiyorum. Kendime böyle bir hedef koydum. Onlardan daha fazla yaşayacağım. Bu onlar için iyi olduğu kadar bana da güç ve arzu veren, pozitif düşünmemi, hayatta kalmak için mümkün olan her şeyi yapmamı sağlayan bir hedef.”

‘Kanser bir fırsat oldu’

Kanser süreci hakkında “Bu yolculuk ebeveynlerimle daha fazla vakit geçirmem gerektiğini fark etmemi sağladı. Bencil bir şekilde önceliğim kendi çocuklarım ancak kendimi, annem ve babamın yerine de koyuyorum. Bir babayım, bir eşim ama aynı zamanda annesi ve babasını mutlu etmek için elinden geleni yapması gereken de bir çocuğum. Kanserden önce böyle düşünmezdim. Kanser, bunları fark etmemi sağlayan bir fırsat oldu…” ifadelerini kullandı.

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Yakalandığı pankreas kanseri ile yaklaşık 17 ay boyunca mücadele eden Vialli, ilk ameliyatından sonra duyduğu bir konuşmayı da aktardı: “Doktorları, ameliyatın fayda etmediğini konuşurken duydum. Her yere yayılmış; akciğerlere, beyne, mideye… Çığlık çığlığa ‘Sizi duyuyorum. Hakkımda ne konuştuğunuzu duydum’ dedim. Telaşlandılar benim hakkımda konuşmadıklarını söyleyip gittiler. Ama kabus gibi bir sahneydi.”

‘Geri gelecek korkusu…’

Vialli hala kansere yeniden yakalanma korkusu taşıdığını da söyledi. Ne zaman bir ağrı hissetse ‘Geri geldi’ dediğini ifade eden Vialli, nüksedecek korkusunun kanser hastalarının laneti olduğunu ifade etti. Ufak bir ateşle yatağa yattığında dahi bu korkuyu hissettiğini söyleyen Vialli, muhtemelen ömrü boyunca bunu yaşayacağını belirtti. Ancak hiç şikayet etmediğini söyleyen Vialli, “Kanser tanısı konduğunda hiçbir zaman ‘Neden ben, neden ben, neden?’ diye düşünmedim. Bu ikiyüzlülük olurdu. Binde birlik ihtimalle profesyonel futbolcu olduğumda ‘Neden ben?’ diye sormadım. Bu daha iyi bir insan olmam için geçmem gereken bir süreçti. Belki de buna ihtiyacım vardı” dedi.