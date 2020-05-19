Acun Ilıcalı’nın satın alacağı iddia edilen Fortuna Sittard’dan açıklama!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Avrupa’dan bir kulüp satın almak istediğini belirterek, “Hedefim Türk ve dünya futboluna yıldız kazandırmak” ifadelerini kullanmıştı. Fortuna Sittard Yönetim Kurulu Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı’nın kulübü satın alacağı iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

“Değerli Kamuoyuna;

Son bir haftadır Sn. Acun Ilıcalı’nın Fortuna Sittard kulübünü devir almasına yönelik çıkan haberler ve camiamızın soruları nedeniyle bir açıklama yapma gereği hissettim.

Hepimizin çok yakından bildiği gibi Sn. Acun Ilıcalı Türkiye’nin önemli iş insanlarından biri ve büyük bir futbol tutkunudur. Medya ve televizyon dünyasında uluslararası başarılara imza atmış bir girişimci olmasının ötesinde, Sn. Ilıcalı Türkiye’de hemen her kesimin sevgisini ve saygısını kazanmış örnek bir yatırımcıdır.

Uzun yıllara dayanan tanışıklığımız çerçevesinde, geçtiğimiz aylarda Sn. Ilıcalı yatırımcı olarak Fortuna Sittard’a ilgisini ifade etmiş ve bu niyet tarafımızca iki nedenle son derece memnuniyetle karşılanmıştır.

Birincisi, Sn. Ilıcalı’nın bu arzusu, 2016 yılında bu yana kulübümüz için yoğun emek sarf eden birçok insanın meydana getirdiği başarının bir teyidi olarak bizler için kıvanç vesilesi olmuştur. İkincisi ve daha önemlisi, Sn. Ilıcalı’nın Fortuna Sittard ailesine katılımı, kulübümüzün uzun vadeli stratejik konumunu kalıcı olarak güçlendirme adına mutluluk verici bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.

Taraflar arasında henüz nihai bir anlaşmaya varılmamış olsa da, yürürlükte olan seyahat kısıtlamaları ortadan kalkar kalkmaz önümüzdeki dönemin yol haritasını belirleme amacıyla bir araya gelmeyi beklemekteyiz.

İletişimde şeffaflığa verdiğimiz önemden ötürü, camiamızı ve kamuoyunu birinci elden bilgilendirmeyi uygun gördüm. Gelişmelerle ilgili olarak, tarafımdan veya Fortuna Sittard tarafından yapılan resmi açıklamalar dışındaki haberlere ve yorumlara itibar edilmemesini rica ederim.

Saygılarımla,

Işıtan Gün Yönetim Kurulu Başkanı, Fortuna Sittard”