Zipline nedir, nasıl yapılır? Türkiye’de Zipline sporu hangi illerde yapılabilir?

Extreme sporlardan biri olan Zipline’ın ne olduğu ve nasıl yapıldığı merak edilmeye başlandı. Ülkemizde uzun zamandır yapılabilen sporlardan olan Zipline, Survivor yarışmasında da adı geçince vatandaşların ilgisi çoğaldı. Peki Zipline nedir? Zipline sporu nasıl yapılır? Zipline Türkiye’de hangi illerde var?

ZİPLİNE NEDİR? NASIL YAPILIR?

Zipline, yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtası ile emniyet kemeri giyerek (koşum, harness,) kendi ağırlığınızla ve yerçekimi yardımıyla kayma aktivitesine denir.

Tekerlekli bir makara çelik halata bağlanarak hızlanma sağlanır. 300 – 400 metrelik bir zipline hattında yaklaşık saate 50–60 km hıza ulaşılır (Bu hız zipline hattının eğimiyle doğru orantılıdır). Hattın sonunda yaylı bir fren sistemi veya otomatik fren sistemi yardımıyla durdurma sağlanır.

Dünyanın en uzun, en yüksek ve en hızlı zipline’i Güney Afrika’dadır. Yüksekliği 280 m., uzunluğu 2 km, en yüksek hızı saatte 160 km’dir. Türkiye’nin en büyük zipline parkuru Antalya`nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Kanyonu’da bulunur. Toplam 1 km’lik parkur 4 ayrı hattan oluşuyor.

TÜRKİYE’DE ZİPLİNE HANGİ İLLERDE YAPILABİLİR?

Türkiye’deki birçok mesire ve camping yerlerinde hatta büyük alışveriş merkezlerinde ufak da olsa zipline parkurları ile karşılaşabilir bu eğlenceli aktivitenin tadını çıkarabilirsiniz. Bununla birlikte Türkiye’deki en büyük ve en çok öne çıkan zipline parkurları ise şöyle:

Antalya, Kemer – Göynük Kanyonu: Türkiye’nin en büyük zipline parkuru, Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Kanyonu’nda bulunuyor. Toplam 1 kilometrelik parkur, 4 ayrı hattan oluşuyor.

Çankırı, Ilgaz Zipline: Kadın çayırı mevkiinde yerden 25 metre yükseklikte ve 530 metre uzunluğundaki zipline hattı siz adrenalin severleri bekliyor.

Artvin, Çoruh Nehri: Çoruh Nehri üzerindeki Borçka Barajı'nın üstüne kurulan zipline hattı 385 metre gidiş ve 385 metre dönüşle Karadeniz'in tek parçadan oluşan en uzun hattıdır. Artvin‘in ise ilk zipline merkezidir.

Rize, Ayder Zipline Rize‘nin Ayder ilçesinde de hem serinlemek hem manzaranın tadını çıkarmak hem de zipline keyfini yaşamak isteyenler için zipline hattı bulunmaktadır. 75 metre yükseklik ve 160 metre uzunluktaki zipline hattı ile ziyaretçilerine Ayder manzarasını yukarıdan görme imkanı sunuyor.

Erzurum, Tortum Zipline: Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Gölü‘ne teleferikten esinlenerek Rekreasyon Projesi adı altında bir zipline hattı kurulmuştur. Göl boyunca zipline keyfini sınırlarda yaşamak için Tortum Göl'ünü tercih edebilirsiniz.