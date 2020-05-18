Yunanistan’da liglerin başlamasına karar verildi

Corona salgını sonrası liglerin durdurulduğu Yunanistan’da kalan maçların oynanmasına karar verildi. Yunanistan Süper Ligi’nde sezona 6-7 Haziran tarihleri arasında başlanacağını duyuruldu.

Bugün gerçekleştirilen telekonferans toplantısında Yunanistan Lig Yönetim Kurulu, kulüp temsilcileri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonucunda Yunanistan Süper Ligi’nde oy birliğiyle sezonun kalan maçlarının oynanmasına karar verildi. 6 Haziran’d başlayacak liglerin bitiş tarihi ise 19 Temmuz olarak belirlendi.

Lig Yönetim Kurulu, kulüp temsilcileriyle yapılan video konferans sonrasında kulüplerin büyük çoğunluğunun sezona devam etmek istedikleri ve bu yönünde oy birliğine varıldığı açıkladı.