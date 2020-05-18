SON DAKİKA Mustafa Cengiz ameliyata alındı

Cuma günü hastaneden taburcu olan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz rahatsızlanınca yeniden hastaneye kaldırıldı. Hastanede kaldığı süre içerisinde beyin ameliyatı olan ve çok kapsamlı tetkikleri yapılan Mustafa Cengiz’in kemoterapi görmesi nedeniyle olumsuz bir reaksiyon yaşandığı ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı anlaşıldı.

Mide kanaması geçiren Mustafa Cengiz’in acil ameliyata alındığı belirtildi.

Mustafa Cengiz’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un olayı duyunca kendisini ilk ziyaret edenler arasında olduğu öğrenildi.

Galatasaray Kulübü’nün, resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda “Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz bu sabah ameliyata alınmış olup, operasyon halen devam etmektedir. Başkanımızın genel sağlık durumu hakkında gerektiği takdirde bilgilendirme yapılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz” denildi.

Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında pic.twitter.com/OnPPnQZKQ0 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 18, 2020

BEYİN AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ

Sağlık problemleri nedeniyle Mayıs ayının başında hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, beyin ameliyatı olmuştu. Yaklaşık 10 saat süren operasyonun başarılı geçtiği ve Başkan Cengiz'in durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

Galatasaray Kulübü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Başkan Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon geçireceğini duyurmuştu.

“KOMADAN ÇIKTIĞIMDAN BERİ…”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 7 Mayıs’ta beyin ameliyatı olduktan yaptığı açıklamada “Komadan çıktığım andan itibaren her şey kontrol altında. Doktorum Uğur beye teşekkür ederim” demişti.

Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili konuşan Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. Uğur Türe ise şu açıklamayı yapmıştı:

“3 adet beyincikte ve beyin sapında tümör vardı. Tamamen çıkardık. Çok iyi durumda. Evine dinlenmeye gidiyor. Bundan sonra kemoterapi süreci var. Bu gidişle bunları en iyi şekilde atlatacağını eminim. Kolay ameliyat yok. Bu biraz daha zordu. Gördüğünüz gibi çok iyi durumda. Nazar değmesin. Çok iyi durumda. Bir tek sıkıntımız oldu. Uyanır, uyanmaz Galatasaray yönetim kurulu ile toplanmaya başladı. Her gün toplantı yaptı. Onu yasakladım. Başkanın bu kadar iyi moralinin olaması sağlığına en büyük destek.”