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Sözcü

Premier Lig’de karar alındı! İdmanlara başlanıyor…

Pandemi nedeniyle uzun süredir ertelenen Premier Lig için idmanlara başlanması kararı alındı.

17:42 -
Haberler Futbol
Premier Lig’de karar alındı! İdmanlara başlanıyor…

Corona virüsü salgını sonrası oynanıp oynanmayacağı en çok merak edilen liglerden biri olan Premier Lig için karar alındı.

İngiltere’de kulüplerin yarından itibaren küçük gruplar halinde idmanlara başlayacağını açıkladı. Antrenmanlara dünüş protokolünün ilk adımında, takımlar sosyal mesafeye dikkat edecek ve takım çalışmaları kesinlikle yapılmayacak.

Yapılan açıklamada; sağlığın Premier Lig oyuncuları ve ekipleri için bir numaralı öncelik olduğu ve antrenmanlara dönüşün aşama aşama gerçekleştirileceği açıklandı.

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