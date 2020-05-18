Michael Jordan’ın ayakkabılarına servet!

NBA’de Chicago Bulls forması ile bir döneme damga vurmuş olan Michael Jordan’ın, çaylak sezonunda giydiği ayakkabı, 560 bin dolar (3 milyon 850 bin TL) karşılığında koleksiyoncu Jordan Geller’e satıldı. Michael Jordan, Chicago Bulls tarafında draft edildiği 1985 yılında bu ayakkabıyı giyiyordu.

Aslına efsane basketbolcunun ayakkabısının en fazla 150 bin dolar karşılığında satılması bekleniyordu. Ancak Michael Jordan ve Chicago Bulls efsanesinin anlatıldığı ‘Last Dance’ belgeselinin de etkisiyle ayakkabılar, beklenenin çok çok üzerinde satıldı. Michael Jordan’ın, belgesel ile birlikte ne kadar özel bir sporcu olduğunun bir kez daha hatırlanması, ayakkabıya talip olanların da fiyat arttırmasına neden oldu.

Tüm Michael Jordan ayakkabılarında olduğu gibi gibi sağ ve solda iki farklı numaraya sahip ayakkabı için neredeyse bir servet ödeyen Geller, ayakkabıları Las Vegas’taki Shoezeum isimli müzeye bağışladı.

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