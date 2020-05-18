SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Mbaye Diagne, teknik direktörün fotoğrafını sildi kendisini koydu!

Galatasaray'dan kiralık olarak Belçika'nın Club Brugge takıma giden Mbaye Diagne, takımın şampiyonluk fotoğrafında kendini göremeyince, Teknik Direktör Philippe Clement'in yerine kendi fotoğrafını ekleyerek paylaştı.

11:51 -
Haberler Diğer Ligler
Mbaye Diagne, teknik direktörün fotoğrafını sildi kendisini koydu!

Galatasaray’dan kiralık olarak Belçika’nın Club Brugge takımına giden ancak Teknik Direktör Philippe Clement tarafından kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, kulüp tarafından paylaşılan şampiyonluk fotoğrafında kendisini göremeyince ilginç bir yönteme başvurdu. Belçika ekibinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı takım fotoğrafında olmayan Diagne, aynı fotoğrafta Philippe Clement’in yerine kendini ekleyerek hesabından takipçileri ile paylaştı. Belçika’da corona virüs salgını tedbirleri kapsamında ertelenen ligler tescil edilmiş, Club Brugge de şampiyon olmuştu.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Mbaye Jr Diagne الحمد لله  (@mbayediagne909)’in paylaştığı bir gönderi ()

Club Brugge Mbaye Diagne Philippe Clement
Son güncelleme: 11:54 18.05.2020