İtalya’dan flaş karar! 14 Haziran’a kadar iptal

Corona virüsünün binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu İtalya, flaş bir kararla spor organizasyonlarının 14 Haziran’a kadar yapılmayacağını duyurdu.

Federasyon yaptığı açıklamada, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tarafından imzalanan kararname doğrultusunda ülkedeki tüm spor müsabakalarının Haziran ayı ortasına kadar başlamayacağını belirtti. İtalya Serie A, 13 Haziran’da maçlara başlamayı planlıyordu.

Takımların bu karardan sonra ne gibi bir aksiyon alacağı merak edilirken, takımların antrenmanları bırakmayıp 15 Haziran’da maçların başlayacağı şeklinde devam etmesi bekleniyor.

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