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Sözcü

İskoçya’da ligler tescil edildi! Şampiyon Celtic…

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan İskoçya Premiership tescil edildi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre lider Celtic şampiyon oldu. Celtic bu sonuçla üst üste 9. kez şampiyon oldu.

SKOR DIŞ HABER
14:53 -
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İskoçya Futbol Federasyonu, Premiership’te 2019-20 sezonunun tescil edildiğini ve lider Celtic’in şampiyon ilan edildiğini duyurdu.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle ligler askıya alınmadan önce 30 hafta sonunda 80 puan toplayan Celtic liderlik koltuğunda yer alıyordu. İkinci sıradaki Rangers ise oynadığı 29 maçta 67 puan toplayabilmişti.

Bu sonuçla ligde 51. şampiyonluğunu yaşayan Celtic, üst üste 9. kez şampiyon oldu. Öte yandan 23 puanlı son sıradaki Hearts kulübü ise küme düştü.

Avrupa’da daha önce Fransa, Belçika ve Hollanda’da ligler tescil edilmişti.

celtic İskoçya rangers
Son güncelleme: 15:43 18.05.2020