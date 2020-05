İskoçya’da ligler tescil edildi! Şampiyon Celtic…

İskoçya Futbol Federasyonu, Premiership’te 2019-20 sezonunun tescil edildiğini ve lider Celtic’in şampiyon ilan edildiğini duyurdu.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle ligler askıya alınmadan önce 30 hafta sonunda 80 puan toplayan Celtic liderlik koltuğunda yer alıyordu. İkinci sıradaki Rangers ise oynadığı 29 maçta 67 puan toplayabilmişti.

Bu sonuçla ligde 51. şampiyonluğunu yaşayan Celtic, üst üste 9. kez şampiyon oldu. Öte yandan 23 puanlı son sıradaki Hearts kulübü ise küme düştü.

Avrupa’da daha önce Fransa, Belçika ve Hollanda’da ligler tescil edilmişti.

THIS is how the league was won… #9INAROW Champions for a reason!

Our Way, Our Nine, Our Time. #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/Du0wWNJJ5w

