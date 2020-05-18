Ercan Taner Sözcü TV’ye konuştu: ‘Bu çark zor döner’

Türkiye’de liglerin başlatılması tartışmaları sürerken Almanya Bundes Liga futbola tekrar ‘merhaba’ dedi.

Oynanan maçlar esnasında sosyal mesafeli yedek kulübesi ve alınan diğer önlemler dikkati çekti. Türkiye’de de liglerin tekrar başlatılması konuşulurken ne gibi önlemler alınacağı merak konusu.

Öte yandan Avrupa’nın büyük liglerinden biri olan Fransa ligleri oynatmama kararı aldı.

Türkiye neden ligleri oynatmakta bu kadar ısrarcı? TFF ve kulüpler üzerinde mali baskı can sağlığının önüne mi geçiyor? Salgın sonrası futbolu neler bekliyor.

Ömrüm Kara Tunçbaş’ın sorularını, Sözcü Yazarı Ercan Taner cevapladı.

İşte Ercan Taner’in açıklamaları;