Dedryck Boyata: Ellerimi yüzüne koyduğum için özür dilerim

Uzun bir pandemi süresinin ardından Almanya Bundesliga’da maçlar yeniden başladı… Ancak Hertha Berlin forması giyen futbolcular, saha içinde yaşadıkları gol sevinci sebebiyle eleştiri konusu oldular. Hertha Berlin ile Hoffenheim arasında oynanan maçta ortaya çıkan bazı görüntüler tartışma yarattı.

3-0 Hertha Berlin’in üstünlüğüyle sona eren maçta Dedryck Boyata’nın gol sevinci sosyal mesafeyi ihlal ettiği ve takım arkadaşını öptüğü gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kaldı.

‘TALİMATLARI AKTARIYORDUM’

Gelen tepkiler üzerine Instagram’dan açıklama yapan Boyata yanlış anlaşıldığını söyledi. 29 yaşındaki Belçikalı oyuncu yaptığı açıklamada, “Bu ne bir öpücüktü ne de bir kutlama. Ellerimi yüzüne koyduğum için özür dilerim. Ona belli başlı şeyler hakkında talimatları aktarıyordum. Tabii ki böyle durumlarda kesinlikle dikkatli olmamız lazım. Kutlama tarzımıza mutlaka bakmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.