Corona virüsü uyarılarına aldırmadı! Gol attıktan sonra…

Almanya Bundesliga’da sezon, corona virüsü tehdidine rağmen yeniden başladı. Corona virüsü nedeniyle maçlarda bazı tedbirler alındı. Bu tedbirlerden biri de futbolcuların gol attıktan sonra sevinci takım arkadaşları ile yaşamaması uyarısıydı. Ancak Köln’ün sahasında Mainz ile 2-2 berabere kaldığı maçta ev sahibi takımın ikinci golünü atan Florian Kainz, bu uyarıyı dikkate almadı.

Sağ kanattan yapılan ortaya şık bir kafa vuruşu yaparak 53. dakikada takımını 2-0 öne geçiren Florian Kainz, attığı golün ardından sevincini dört takım arkadaşı ile paylaştı. Takım arkadaşlarını ile birlikte yumruklaşarak gol sevinci yaşayan Florian Kainz, Dominick Drexler ile de göğüs göğüse geldi.

Böylece yetkililerin maç boyunca futbolcuların birbirleri ile temaslarını en aza indirme uyarıları, normalden oldukça farklı bir şekilde sevinse de, Florian Kainz’in gol sevincinde uygulanmamış oldu.

Köln-main maçında, corona virüsü nedeniyle alınan diğer tedbirler ise uygulandı.

İşte o tedbirler:

– Maç seyircisiz oynandı.

– Takımlar, ısınma öncesinde sahaya maske ile çıkarken, yedek kulübesinde oyuncular arasındaki sosyal mesafeye dikkat edildi ve yedek kulübesindeki oyuncular ve teknik heyet ise maske taktı.

– Karşılaşma esnasında toplu fotoğraf çekimi, tebrik ve el sıkışma olmadı.

– Sahada 22 oyuncu, 18 yedek oyuncu, 5 hakem, 4 top toplayıcı ve takımlardan 20 kişi dışında kimse yer almadı.

– Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun (IFAB), FIFA’nın 31 Aralık’a kadar oynanacak maçlarda takımların 5 oyuncu değişikliği yapması önerisine onay vermesinin ardından iki takım da bu haklarını kullandı.

– Seyircisiz oynanan maçlarda taraftarlar, stat çevresine de alınmadı. Polisler, stadyumların etrafında sürekli devriye gezerek, taraftarların stadyumlara yaklaşmasına mani oldu.