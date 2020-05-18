Corona tedbirleri nedeniyle online festival

Dünya Değişim Akademisi tarafından her ay kesintisiz olarak gerçekleştirilen Uluslararası Farkındalık Festivali, Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 23-26 Mayıs tarihlerinde tüm dünyaya online olarak sunulacak. Festivale Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden online olarak katılım mümkün olacak.

Online Farkındalık Festivali'nde, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldırıp, moral ve motivasyonu yükseltecek 7 temel enerji merkezi çalışması yer alıyor.

Festivalde katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen farkındalık çalışmaları sunulacak. Dört gün boyunca online olarak devam edecek olan Farkındalık Festivali'nde, yedi temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, kararlılık, saf sevgi, iletişim yeteneği, zihinsel güç ve evrenle bağlantı geliştirilecek. Festivalde ayrıca, tüm sorulara cevapların alınacağı interaktif söyleşi yer alacak.

“VİRÜSE KARŞI DAYANIKLILIĞI ARTTIRIR”

Çalışmaların ilk kez katılacak olan katılımcılar için de uygun olduğu belirtildi.

Uuslararası Online Farkındalık Festivali organizasyonunda yapılacak olan çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklıyor:

“Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zeka aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Online Farkındalık Festivali Programı

23 Mayıs CUMARTESİ

11.00- Kök enerji merkezi çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi

17.00- Pelvis enerji merkezi çalışması – Yaratıcılığın geliştirilmesi

24 Mayıs PAZAR

11.00- Karın enerji merkezi çalışması – Kararlılığın geliştirilmesi

17.00- Göğüs enerji merkezi çalışması – Saf sevginin geliştirilmesi

25 Mayıs PAZARTESİ

11.00- Boyun enerji merkezi çalışması – İletişim yeteneğinin geliştirilmesi

18.00- İnteraktif söyleşi – Tüm sorulara cevaplar

26 Mayıs SALI

11.00- Alın enerji merkezi çalışması – Zihinsel gücün geliştirilmesi

17.00- Tepe üstü enerji merkezi çalışması – Evrenle bağlantının geliştirilmesi