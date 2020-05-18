Bundesliga’da 5 gollü kapanış! Leverkusen deplasmanda Bremen’i dağıttı…

Bundesliga’da 26.hafta karşılaşmasında Werder Bremen sahasında Bayer Leverkusen’i ağırladı. Corona virüsü salgını sonrası Avrupa’da futbolun geri dönüşüne öncülük eden Bundesliga’da gollü geçen haftada kapanış yine bol gollü oldu.

Bayer Leverkusen 28’inci dakikada Kai Haverts’in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Ev sahibi Bremen 30’da Gebre Selassie’nin golüyle eşitliği yakaladı. 33’te bir kez daha sahneye çıkan Haverts durumu 2-1’e getirerek devrenin skorunu belirledi.

KEREM DEMİRBAY SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Leverkusen’de Weiser 61’inci dakikada farkı 2’ye çıkardı: 3-1. Baskısını sürdüren konuk ekip 78’de Kerem Demirbay ile bir gol daha bularak farka gitti ve maçı 4-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen puanını 50’ye yükseltti ve 5’inci sıradaki yerini korudu. Werder Bremen ise 18 puanda kaldı ve düşme hattında 17’inci sırada yer aldı.