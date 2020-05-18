Bozulmayan makine

Gündüz maçı keyifliydi. Köln, 2-0 öne geçtiği maçta kazanamadı. Mainz 2 gol attı, geri döndü.

Gelelim Bayern Münih'e… Öyle bir takımdır ki Bayern, “Kötü oynuyor” dersiniz, 10 dakikada 3 gol atıp rakibini bitirebilir. Union Berlin bu çekingenlikle maça başladı. Müller'in VAR sistemine takılan golü geçerli olsa, Bayern kendi baskın oyununu rakibine zaten kabul ettirecekti.

Kanatların yeni patronları Pavard ve Davies'i dikkatle izliyorum. Kanatlar, Bayern'in oyun anlayışında hep ön plandadır.

Subotic’in yaptırdığı penaltı ve Levandowski'nin attığı 26'ncı gol… Bayern'i tekrar o bildiğimiz ‘Kusursuz makine durumuna döndürecek mi' düşüncesine daldım bir anda. Özlemişim Neuer'i, Alaba'yı, Müller'i ve Lewandowski'yi izlemeyi. Çok özel oyuncularla dolu kadrosu var Bayern'in.

Bundesliga’ya verilen mecburi korona arasından sanki çok etkilenmemiş görüntüsü ikinci yarıda daha fazla ortaya çıktı, Bavyera ekibinde. Kanat organizasyonları, duvar pası girişimleri, oyunu rakip yarı sahada oynama isteği, Union Berlin'i tutsak aldı, saha içinde acizleştirdi. Aradaki büyük güç farkına rağmen, gol yağmuru izleyemedik.

Pavard’ın maçı koparan golü ile lider, yoluna korona günlerinde de kayıpsız devam etti…