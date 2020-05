Beşiktaşlı iş insanları TFF’nin protokolü için hekimlere başvurdu

TFF tarafından alınan 12 Haziran'da liglerin tekrar başlaması ile birlikte futbola dönüş kararı kontrollü de olsa Covid – 19 teşhisi konan kişilere her gün yenilerinin eklendiği dönemde ülke gündeminde tartışmalara yol açmıştır.

Bunun üzerine Beyid üyeleri; özellikle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid – 19 salgınında doğrudan virüsün etkisinde olan hastalar ile ilgilenen ve virüsün bulaşması ile en fazla etkilenecek branşlarda uzman hekimlerin görüşüne başvurdu. Hekimlere TFF tarafından hazırlanan protokolün uygulanabilirliği ve liglerin 12 Haziran'da başlaması halinde olası risklerin neler olduğu soruları yöneltildi.

Konu ile ilgili görüşlerine başvurulan Dr. Mesut Bayraktaroğlu (Göğüs Hastalıkları), Dr. Zekaver Odabaşı (Enfeksiyon Hastalıkları), Dr. Özgür Karcıoğlu (Acil Tıp), Dr. Ömer Fatih Ölmez (Onkoloji) ve Dr. Mehmet Hilmi Doğu (Hematoloji)'nun detaylı analizlerinde protokolde birçok konunun net olmadığı ve insan sağlığını ön planda tutarak hazırlanmadığı ortaya çıkıyor.

Kağıt üzerinde dahi net olmayan maddeler uygulamada birçok zorlukla karşılaşılmasına sebep olacaktır. Hastalığın kuluçka süresi olan 5-6 günlük süre öncesinde herhangi bir belirti olmamasına rağmen bulaşma riski varken ve virüsün bulaştığı gün saptanması düşük olasılık olduğundan virüs taşıyan kişinin takım arkadaşları, rakip takım futbolcuları ve dolayısıyla aileleri de risk grubuna girmektedir. Böylesine büyük bir risk de bir Covid – 19 pozitif vakasının bile tüm futbol camiasını derinden sarsacağının en büyük işaretidir.

İnsan hayatının her şeyden önce geldiğini ve bu süreçte de tüm değerlendirmelerin bu önceliğe göre yapılması gerektiğini vurgulayan Beşiktaşlı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan Belgin; “ İçinde bulunduğumuz süreçte her ne kadar Beşiktaş sevgimiz ve özlemimiz bizi zorlasa da insan sağlığının her şeyden önce geldiğini ve bir kişinin dahi sağlığı söz konusu olduğunda riskin buna göre değerlendirilmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Ne yazık ki Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan liglerin başlaması kararı ile birlikte hazırlanan ve birçok noktası net olmayan protokolü hayretle inceledik. Sınırlı bilgilerimiz ile yorum yapmamak için de alanında uzman hekimlerimizden görüş talebinde bulunduk. Değerli hekimlerimizin görüşleri de maalesef ligin devam etmesi kararının çok riskli olduğu ve hazırlanan protokolde birçok açık noktanın bulunduğu yönünde. Beyid olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun salgın bitmeden sporcusundan taraftarına, yönetiminden kulüp çalışanlarına kadar binlerce insanın sağlığını riske atmamasını ve bir an önce bu kararından vazgeçmesini bekliyoruz.” dedi.