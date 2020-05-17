Nicklas Bendtner: Kumarda hayal edilemeyecek miktarda para kaybettim

Danimarka’nın FC Kopenhag takımında yetişen, ardından Arsenal ve Juventus gibi dünya devlerinde de forma giyen Nicklas Bendtner, istikrarsız kariyeri ile dikkat çeken bir isimdi. Danimarka’da büyük bir yıldız olması beklenen Nicklas Bendtner, son olarak FC Kopenhag forması giydikten sonra ara transfer döneminde kulüpsüz kaldı.

Geçmişte yaşadığı kumar sorunu ile ilgili açıklamalarda bulunan Nicklas Bendtner, çocuk yaşta poker oynamaya başladığını söyledi. Kız arkadaşı ile birlikte yer aldığı televizyon programı ‘Bendtner ve Philine’de açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki futbolcu “Kumarda hayal edilemeyecek miktarda para kaybettim” itirafında bulundu.

Bendtner, 19 yaşından bu yana kumar oynadığını söyleyerek “Ne kadar para kaybettiğimi hesaplamak oldukça zor ama yaklaşık 7 milyon Euro kadar kaybettim diyebilirim. Londra’da bir gece gerçekten büyük paraların döndüğü bir masada oynadım. Sonra bir anda işler kontrolden çıktı. Hayatıma mal olabilecek bir olaydı ama hayatta kaldım. O geceden sonra yüksek paralarla kumar oynama dönemi benim için bitti” dedi.

Artık oyun olarak kumar oynadığını belirten Bendtne “Son oyunumda masada 13 Euro vardı” ifadesini kullandı.