Meydan okumak!

Özlemişim bu güzel oyunu… Sahaya çıkan, ısınan takımlar, maç öncesi, son hazırlıklar… Hakemin çalan düdüğü ve başlayan maç…

2 ay bekledik bu anı, biz futbol âşıkları… Almanya birçok konuda öncüdür, dünyamızda… Futbolu başlatmak için çok çalıştılar, sistem oluşturdular. Onların rehberliği bizim lig için de çok önemli ama asıl önemli olan, bu işin devamlılığı… Umarım salgın günlerinde futbola dur demez, bu görünmeyen düşman… Dortmund ve Schalke, Almanya'nın emekçi, işçi kesiminin temsilcileri… Onların maçlarının yeri bir başkadır, benim gözümde… Yedek kulübelerindeki sosyal mesafeye uyma meselesini çok güzel çözmüşler, bayıldım.

Favre, Avrupa'nın en iyi taktisyen hocalarından biri. Dortmund, çabuk atak konusunda çok başarılı. Vagner'in Schalke'si ise, presi, fizik kondisyonu ile maça ağırlığını koyma düşüncesinde oynadı.

Alman futbolunun son yıllarda en dikkat çekici oyuncularından biri olan Brandt'in mükemmel pası, Hazard'ın asisti ve harika çocuk Haaland'ın golü atmasıyla, tam iki ay sonra, goool diye ayağa kalktım. Hasret kalmışım, gol seyretmeye…

Bu maç Almanya'nın koronaya meydan okumasıydı. Dortmund'un farka gitmesi dışında Bundesliga, futbola büyük moral verdi…