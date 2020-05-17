Kylian Mbappe krizi! Görüşmeler tıkandı

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint Germain’in, 145 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Kylian Mbappe, yönetim ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı. 2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe’yi elinde tutmak isteyen Paris Saint Germain yönetiminin, Fransız yıldızın öne sürdüğü şarta takıldı.

Paris Saint Germain yönetiminin yıllık 30 milyon Euro tutarındaki teklifine sıcak bakan Kylian Mbappe, sözleşmesine uçuk olmayacak bir serbest kalma maddesi koydurmak istediği öğrenildi. İspanyol AS gazetesinde yer alan haberde bu rakam açıklanmazken, Kylian Mbappe’nin kendisi ile ilgilenen Real Madrid ve Liverpool’a gitme olasılığını açık tutmak istediği belirtildi.

Paris Saint Germain Sportif Direktörü Leonardo’nun ise Kylian Mbappe’nin bu istediğine pek sıcak bakmadığı, bu nedenle görüşmelerin tıkandığı iddia edildi. Leonardo’nun, Kylian Mbappe’yi, kulübün belirlediği şartlarda imza atmaya yanaşmazsa, kadro dışı bırakma seçeneğini bile gözden geçirdiği de haberde yer aldı.

Kylian Mbappe, geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain formasıyla çıktığı 33 maçta 30 gol atarken 17 de asist yapmıştı.

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