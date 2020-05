Kaan Ayhan Bundesliga’da yaşananları anlattı

Bundesliga’nın geri dönmesinin ardından Düsseldorf formasıyla ilk maçına çıkan Kaan Ayhan Paderborn ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. 90 dakika sahada kalan Ayhan alınan önlemler ile ilgili önemli bilgiler verdi. İşte Kaan Ayhan’ın açıklamalarından satır başları:

“ÖNCEKİ GİBİ DEĞİL DEDİK”

Kafamızı kurallara verdik. Normal gibiydi. Su molalarında yine o atmosferi insan görüp, hatırladı. Bir dakika, burada fark var, önceki gibi değil dedik. Hakem ilk düdüğü çaldıktan sonra, normal bir futbol maçı gibi oynanıldığını düşünüyorum.

“SORU SORMADAN OYNAMAYA ÇALIŞTIK”

Maçtan önce daha çok sorunlarla ilgilendik, maç esnasında açıkçası pek düşünmeden, kendi kendimize soru sormadan oynamaya çalıştık.

“BAZILARI GEREKSİZ GELEBİLİR AMA…”

Futbolcu arkadaşlarım da sanırım benim gibi düşünüyordur. Kurallar biraz fazla olabilir ama sonuçta kendi sağlığımız için, sevdiklerimizin sağlık durumu için yaptığımız bir şey. Onlar için kurallara uymaya çalışıyoruz. Çok kural var, bazıları gereksiz gelebilir bize ama ne için yaptığımız belli olduğundan en iyi şekilde uymaya çalışıyoruz.

“MAÇ SONRASI TEST OLMADI”

Maç sonrası test olmadı ama biz geçen hafta, ilk maç oynanmadan, Bundesliga ekipleri 1 haftalık karantinaya gitti. Pazar gününden maça kadar zamanımız otelde geçti. Hem test, hem otel, önlemleri aldık. Bugünlerde 2-3 saatte her şey alt üst olabilir ama şu anda boş zamanımızı evde geçirebiliriz diye biliyoruz, o haberi aldık ama hiçbir şeye garanti vermiyorlar. Şu anda ben de evdeyim ve inşallah böyle devam eder.

“KURALLAR, SAHADAN ÇIKINCA BAŞLIYOR”

Antrenmanlar, maçta olduğu gibi, bir öncesi, bir esnası var. Belirli mesafelerle idmana geliyoruz, sosyal mesafe ile hareket ediyoruz ama sahada tamamen normal bir futbol oynanıyor. Kurallar, sahadan çıkınca başlıyor.

“KURALLARI HER HAFTA HATIRLATIYORLAR”

Hemen hemen her hafta, bu işlerin sorumlusu olan kişilerle temastayız, her hafta bizimle konuşuyorlar. Kuralları unutmamız, mümkün değil. Her hafta hatırlatıyorlar. Bu konunun çok önemli olduğunu da bildiğimiz için, bizim takımda en azından, herkes kurallara uymaya devam ediyor.