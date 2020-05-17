Gaziantep FK antrenman görüntülerini paylaştı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, corona virüs salgını nedeniyle ertelenen ve 12 Haziran tarihinde tekrar başlayacak olan lige hazır olmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sağlık tedbirleri altında, antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde üç grup halinde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi.

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Kaleciler ise, A Takım Kaleci Antrenörü Radu’nun karantinada olmasından dolayı, alt yapıda görev yapan kaleci antrenörü Mustafa Özdemir ile birlikte özel bir program eşliğinde çalıştı.

Gaziantep FK’da karantinada bulunan Rumen futbolcu Alexandru Maxim dışında tüm futbolcular takımla birlikte çalıştı.