Fatma Yıldırım, yeniden Eczacıbaşı VitrA’da

2020-2021 sezonu kadrosunu oluşturan Eczacıbaşı VitrA, Fatma Yıldırım'ı renklerine bağladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı Takım Menajeri Nalan Ural, “Kulüp altyapımızdan yetişmiş, tecrübeli milli smaçörümüz Fatma'yla anlaştık. Kendisinin, deneyim ve yetenekleriyle bize önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

Fatma Yıldırım kimdir?

1990 yılında Mersin'de doğan Fatma, 180 cm boyunda ve smaçör olarak görev yapıyor. Voleybola 10 yaşında Toros Koleji'nde başlayan yetenekli oyuncu, 15 yaşında Eczacıbaşı altyapısına transfer oldu. Eczacıbaşı’nın, Türk voleyboluna birçok önemli isim kazandırdığı 90 jenerasyonun da bir parçası olan Fatma, yıldız ve genç kızlar kategorisinde katıldığı her turnuvada Türkiye şampiyonlukları elde etti.

19 yaşında Florida State Üniversitesi'nden sporcu bursu kazanan tecrübeli voleybolcu, Amerika Kolej Ligi'nde oynadığı dönemde hem salon hem plaj voleybolu takımlarında yer aldı. Mezun olduktan sonra sırasıyla Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe’de forma giyen smaçör, Türkiye'yi hem salon voleybolunda hem plaj voleybolunda temsil etti.

Milli Başarıları

2007 Yıldız Kızlar Dünya ikinciliği

2007 Karadeniz Oyunları şampiyonluğu

2007 Avrupa Gençlik Olimpiyatları üçüncülüğü

2009 Genç Kızlar Avrupa üçüncülüğü

2016 Avrupa Ligi ikinciliği

2019 Milletler Ligi dördüncülüğü

2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası ikinciliği

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri birinciliği

Kulüp Başarıları

2017 CEV Challenge Kupası şampiyonluğu

2018-19 AXA Sigorta Kupa Voley ikinciliği

2018-19 CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü