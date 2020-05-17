Eczacıbaşı VitrA, Merve Dalbeler ile yollarını ayırdı

Eczacıbaşı VitrA, 2019-20 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna kattığı deneyimli libero Merve Dalbeler'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Eczacıbaşı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Altyapımızdan yetişen, Türk voleybolunun önemli isimlerinden Merve Dalbeler'le tekrar çalıştığımız için çok mutlu olduk. Kendisine kariyerinde sağlık ve başarılar dileriz” denildi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısından yetişen Merve Dalbeler, 18 yaşında Eczacıbaşı A Takımı'na yükseldi. Geçtiğimiz sezon turuncu-beyazlılarla ikinci dönemini yaşayan oyuncu, kariyeri boyunca kulüp ve milli takım düzeyinde önemli başarılar elde etti.