Dev maçın müjdesini verdi! Mike Tyson Evander Holyfield

Bir döneme damga vuran efsane boksörler Mike Tyson ve Evander Holyfield, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videolarla ringlere geri dönmeye hazır olduklarını göstermişlerdi. 53 yaşındaki Mike Tyson ile 57 yaşındaki Evander Holyfield’ın hala ne kadar formda olduklarını gösteren videolar sonrası ikili arasında 23 sene sonra yeni bir maç olup olmayacağı konuşulmaya başlanmıştı.

Evander Holyfield, Mike Tyson ile üçüncü kez karşı karşıya geleceği maçın müjdesini verdi. ‘The 3 Point Conversation’ adlı programda konuşan Evander Holyfield, “Mike Tyson’ın menajeri ve benim menajerim sürekli temas halinde… Üçüncü bir maç için görüşmeler sürüyor. Henüz tam bir anlaşma sağlanamadı ancak anlaşmaya yakın olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

Daha önce Mike Tyson’ı iki kez mağlup eden Evander Holyfield, “Çevremdeki insanlar yeniden karşılaşmamızı çok istiyor. İkimiz de ringlere dönebileceğimizi gösterdik” ifadelerini kullandı.

SON MAÇLARINDA KULAĞINI ISIRMIŞTI

İki efsane boksör arasında 1997 yılının Haziran ayında yapılan maç çok konuşulmuştu. Mike Tyson, Evander Holyfield’in kulağını ısırmıştı. Bütün dünyanın konuştuğu bu olay sonrası Mike Tyson, diskalifiye edilmişti. 3 milyon dolar para cezasına çarptırılan Mike Tyson’ın lisansı da askıya alınmıştı.

Mike Tyson ile Evander Holyfield arasındaki bu maç uzun yıllar hafızalardan çıkmamıştı.

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