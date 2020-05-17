Charles Leclerc yarışa dalınca olan sevgilisine oldu

Formula 1’de Ferrari takımının genç pilotu Charles Leclerc, corona virüsü nedeniyle karantinada geçirdiği zamanda simülasyon yarışlarına katılıyor. Leclerc’in, simülasyon yarışlarına kendisini oldukça fazla kaptırdığı anlaşılıyor.

Bu anlardan birini sosyal medya hesabından paylaşan 22 yaşındaki pilot, yaşana ilginç olayı da gözler önüne serdi. Dışarı çıkarken anahtarlarını almayı unutan sevgilisinin telefonlarını duymayan Charles Leclerc, internet üzerinden gelen uyarı ile irkildi. İnanılmaz bir konsantre ile yarışa dalan Charles Leclerc, taktığı kulaklıkların da sayesinde, sevgilisinin 25 dakika kapıda beklemesine neden oldu.

Charles Leclerc’e bir türlü ulaşamayan sevgilisi ise çareyi, genç pilotun Twich kanalına geçici üye olmakta buldu. Twitch üzerinden sevgilisi tarafından uyarılan Charles Leclerc, yarışı yarıda bırakarak kapıyı açmaya gitti. Başarılı pilot daha sonra yarışa kaldığı yerden devam etti.

Charles Leclerc, Instagram hesabından yaşananları paylaştı: