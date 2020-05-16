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Yüzme dünyası ‘Don’t Rush Challenge” akımına ayak uydurdu

Ülkelerin yüzme milli takımları, sosyal medyada popüler olan "Don't Rush Challenge" akımına ayak uydurdu ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

SKOR DIŞ HABER
15:01 -
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Yüzme dünyası ‘Don’t Rush Challenge” akımına ayak uydurdu

Corona salgını sebebiyle tüm dünya karantina halinde ve spor müsabakaları da bundan farklı değil. Dolayısıyla sporcular evlerinde çalışarak fit kalmaya ve formlarını korumaya çalışıyor.

Özellikle yüzme gibi branşlarda rekabet eden sporcuların karşılaştığı zorluk bir başka seviyede. Günlerinin önemli bölümünü havuz çalışmalarıyla geçiren yüzücüler, evlerinde farklı antrenmanlarla aktif kalmaya çalışıyor.

Fransa Yüzme Takımı, bu zorluklardan esinlenerek sosyal medyada popüler olan “Don’t Rush Challenge” temalı bir video çekerek yankı uyandırmıştı. Videonun sonunda Rusya’yı da bu etkinliğe davet eden Fransızlar, yüzme dünyasında yeni bir akım başlatmış oldu.

Don’t Rush isimli şarkı eşliğinde çekilen videolarda, sosyal ortamında görülen sporculara ülkelerinin bayrağın taşıdıkları bir bone atılıyor. Bunun üzerine yüzücü kıyafetini giyen sporcu, elinde boneyi bir sonraki takım arkadaşına teslim ediyor.

Fransa’nın çektiği videoda Florent Manaudou, Charlotte Bonnet ve David Aubry gibi önemli sporcular yer almıştı.

İşte katılan ülkelerin bazıları:

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Florent Manaudou (@florentmanaudou)’in paylaştığı bir gönderi ()

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

#dontrushchallenge @tyr_singapore @fina1908

Singapore Swimming Association (@sg_swimming)’in paylaştığı bir gönderi ()

Don't Rush Challenge fina yüzme
Son güncelleme: 15:04 16.05.2020