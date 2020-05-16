Yeni Neymar olarak adlandırılan Talles Magno’ya Liverpool kancası!

İngiltere Premier Lig’in en iyi takımı olarak gösterilen Liverpool, kadrosunu güçlendirmek için fırsatları değerlendiriliyor.

Teknik direktör Jürgen Klopp gözünü “yeni Neymar” olarak adlandırılan Brezilyalı Talles Magno’ya dikmiş durumda. Pandemi sebebiyle büyük meblağlar harcaması zor gözüken Liverpool kanadı, yine de 17 yaşındaki genç yıldızı kadrosuna katmayı umut ediyor.

Magno, Vasco da Gama ve Brezilya U17 Milli takımındaki performansıyla kendisini göstermişti. Genç oyuncunun Brezilya’da kendi jenerasyonundaki önemli potansiyellerden biri olduğu ve Liverpool’un üçlüsünde ciddi katkı verebileceği söyleniyor.

Rio de Janeiro kökenli kulüp Vasco finansal sorunlar yaşadığı için Kırmızılar’ın oyuncuyu bu sene kadrosuna katabileceği konuşuluyor. Kulüp 2018 senesinde takımın yıldızlarından Paulinho’yu Bayer Leverkusen’e yalnızca 17 milyon Sterlin’e satabilmişti. Performansıyla o dönemde parlayan Paulinho’nun çok daha yüksek bir bedele transfer yapması bekleniyordu.

Benzer bir durum Magno için de geçerli olabilir. Portekiz kulübü Benfica’nın 2,5 milyon Sterlin’lik teklifi reddedilse de 17 yaşındaki genç yıldız adayının bonservisi makul seviyelerde kalacak gibi gözüküyor. Ayrıca U17 Milli takımında çıktığı 10 maçta 5 gol bulan Magno, bu performansıyla Birleşik Krallık’tan çalışma iznini de rahatlıkla alabilecekmiş gibi gözüküyor.