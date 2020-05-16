TFF Başkanı Nihat Özdemir’den Süper Lig’e alternatif başlangıç tarihi!

TFF Başkanı Nihat Özdemir CNN Türk’te katıldığı bir yayında gündeme dair açıklamalarda bulunurken 12 Haziran olarak belirlenen başlangıç tarihinin değişebileceğini ifade etti.

Kulüplerde peş peşe rastlanan corona virüsü vakaları nedeniyle hazırlıklar sekteye uğrarken Özdemir, “Ligler şimdilik 12 Haziran’da başlayacak. Alternatiflere göre temmuz ortasında bile başlayabiliriz” dedi.

“Ligleri başlatma kararı, kendi başımıza aldığımız bir karar değil. UEFA ile danışarak her zaman kararlar alıyoruz” diyen Özdemir, “Biz UEFA’nın bir parçasıyız. UEFA, ‘Maçlar oynanırsa, Temmuz’a kadar tamamlayın. Ben de Avrupa kupalarını ağustosta oynatayım’ diyor” ifadelerini kullandı.

‘Toplam yedi senaryomuz var’

Nihat Özdemir, “Sayın Bakanımızın ve kulüplerimizin katıldığı bir görüşme gerçekleştirdik. Genel olarak Haziran’da oynanma fikri vardı. Toplam 7 senaryomuz var. Ligleri ağustosta da oynatabiliriz. Önemli olan corona virüsünün nasıl ilerlediği” diye konuştu.

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“Liglerin oynanmasına daha 1 ay var. Belki de her şey çok güzel gidecek ve temmuz ayında bazı maçları seyircili oynayacağız” diyen Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile olan görüşmelerinden de söz etti:

“Sağlık Bakanımıza durumu anlattım. ‘Başlamak istiyoruz, biz duramayız’ dedim. Almanya bugün lig maçlarına başlıyor. Bu bizim için önemli bir rehber. Birçok ülkenin durumu bizden çok çok kötü olmasına rağmen, liglerin başlama tarihini ilan ettiler.”

‘Bakan Koca ile görüş ayrılığımız yok’

Sağlık Bakanımız dedi ki, ‘Siz özerk bir kurumsunuz.’ Biz de kendisine öneri protokolümüzü sunduk, inceledi ve çok beğendi. Sağlık Bakanı ile görüş ayrılığı yok aramızda. Kendisini arayarak akıl alıyoruz.”