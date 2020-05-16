Spencer Dinwiddie’nin yeni takımını taraftarlar seçecek

Spencer Dinwiddie bir kez daha taraftarları kontratına dahil etmeye çalışıyor. Brooklyn Nets guardı, taraftarların GoFundMe üzerinden 24,6 milyon dolarlık Bitcoin toplamaları durumunda kendisinin 2021/2022 sezonunda hangi takımda oynayacağını belirleyeceğini açıkladı.

Dinwiddie’nin 2021 yazında takımıyla olan garanti kontratı sona eriyor. Oyuncunun 2021/2022 sezonunda 12 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunsa da bunu kullanmayıp serbest kalacağı tahmin ediliyor.

27 yaşındaki oyuncu, “Ayakkabı markaları ve sponsorlar, daima takımların kararlarına etki etmeye çalışıyorlar. Benim en büyük destekçim her zaman taraftarlar oldu. Bu yüzden hazır karantinadayken biraz eğlenelim istiyorum. Uygunsuz bir durum oluşmaması adına, umarım bu kampanyaya hiçbir takım sahibi veya kulüp çalışanı dahil olmaz” diyerek sporseverleri kampanyaya davet etti.

Dinwiddie, 24,6 milyon dolara ulaşılmadığı takdirde bağışlanan paranın iki katını ihtiyacı olanlara bağışlayacak. Amerikan basınında çıkan haberler, bağışta bulunan taraftarların Dinwiddie’nin takımını belirleme konusunda bir pay sahibi olmak dışında nasıl bir motivasyona sahip olduklarının bilinmediği üzerinde duruluyor.

Ayrıca istenen miktar toplanırsa Nets guardı hep toplanan 24,6 milyon doları hem de sıradaki takımından kazanacağı bir senelik kontratın sahibi olacak.

Oyuncular ile işveren arasındaki sözleşme (CBA) sebebiyle lig yönetiminin bu duruma müdahale etmesi öngörülüyor. Zira CBA’e göre takım ile oyuncu arasındaki anlaşmaya üçüncü bir taraf dahi olamıyor. Ancak diğer yandan, oyuncunun da söylediği gibi, sponsorluk ve menajerlik şirketleri oyuncu sözleşmeleri sırasında bir hayli aktif rol oynuyor.

Dinwiddie’nin halihazırda takımı Brooklyn Nets ile sözleşmesi devam ediyor. Buna göre başarılı oyuncu bu sene 10,6, önümüzdeki sene ise 11,4 milyon dolar garanti para kazanacak.

asdasdas