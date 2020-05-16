Premier League yıldızı hem Fransa hem İngiltere’de karantinayı delip, seks partisi verdi!

İngiliz tabloid basınının önde gelen gazetesi The Sun’ın ortaya attığı bir iddia gündeme damga vurdu. The Sun’ın iddiasına göre bir Premier League yıldızı, yasağa rağmen özel uçakla Paris’e gitti ve seks partisi düzenledi.

Yasal sebepler nedeniyle The Sun oyuncunun ismini açıklamazken yıldız futbolcu Paris’te bir restoran kapattı, restorana davet ettiği modellerle yedi, içti, ‘shot’lar havada uçtu, daha sonra restoranın yakınlarında tutulan lüks bir apartman dairesinde gecenin ‘seks partisi’ kısmına geçildi ve iddialara göre yıldız futbolcu en az bir kadınla ilişkiye girdi.

Hem İngiltere’de hem de Fransa’da yasaları ihlal eden yıldız futbolcunun hareketli gecesinde yaklaşık 15 kişinin yer aldığı görgü tanıkları tarafından aktarıldı. Olayın şahitleri ayrıca eve ‘torbacı’ olarak tabir edilen bir uyuşturucu satıcısının da girdiğini aktarırken futbolcunun uyuşturucu kullanıp kullanmadığı yönünde bir iddia haberde yer almadı.

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The Sun’ın kaynağı açıklamasında “Restorana gizlice giriverdiler, garsonlar özel olarak tutulmuştu bu Fransa’daki karantina kurallarına kesinlikle aykırı. Yaklaşık 15 kişiydiler. Tekila ve viski servis edildi. Çok rahatsız ediciydiler. Daha sonra grubun çoğu partinin devam edeceği apartman dairesine geçti ve işler burada kontrolden çıktı.

Daha önce de yıldız isimler yasağı delmişti…

Premier League’de daha önce Manchester City’den Kyle Walker, Aston Villa’dan Jack Grealish, Arsenal’dan Nicolas Pepe, Granit Xhaka, David Luiz ve Alexandre Lacazette ve Everton’dan Oumar Niasse, farklı şekillerde karantinayı ihlal edip yakalanmıştı.

Sosyal medyadan ‘evde kal’ çağrısı yapıp seks partisi veren ve bunun ortaya çıkmasının ardından bir gün içinde üç kez karantina kurallarını ihlal eden Kyle Walker; tahtını bu ismi devredebilir.