Köln’ün maskotu Hennes salgın önlemleri çerçevesinde stadyumdan men edildi

Almanya Bundesliga takımlarından Köln’ün ünlü maskotu keçi, corona salgını önlemleri sebebiyle son 12 yılda ilk kez kulüp stadyumundan men edildi.

Alman kulübünün maskotu olan Hennes isimli keçi, 1950’den beri tüm için saha maçlarında takımının yanında bulunuyordu ve son olarak 2008’de bir maç kaçırmıştı.

9. Hennes, kulübün maskotu olarak ilk sezonunu geçiriyordu. Kendisinden önceki 8 atası bulunan keçi, ilk kez 70 sene önce kulübün maskotu olarak tanıtılmıştı.

Ancak lig yönetimin aldığı hijyen kararları sebebiyle hayvanın bir süre uzak kalması gerekecek. Sınırlamalar kalkana dek 9. Hennes’in Kolner Hayvanat Bahçesi’nde kalacağı belirtildi.

Sahalardan uzak kalacak tek maskot Hennes değil. Lig yönetimi stadyumlara hiçbir maskotun girmesine izin vermeyecek. Örneğin Eintracht Frankfurt’un maskotu kartal Atilla da Frankfurt temsilcisinin iç saha maçında yerine alamayacak.

BUNDESLIGA BU HAFTA SONU BAŞLIYOR

Bundesliga’da maçlar bugün başlıyor. Alman ligi, salgın sonrası Avrupa’da futbol organizasyonlarına geri dönen ilk lig olacak.

Salgına karşı alınan önlemler kapsamında stad içi ve çevresinde toplam 322 kişinin bulunmasına izin veriliyor.

Köln ara sonrasındaki ilk haftada, Mainz ile pazar günü karşılaşacak. Tekeler lakaplı Köln’de, maskot keçi Hennes’in de adı dönemin teknik direktörü Hennes Weisweller’den geliyor.

9. Hennes maskotluk kariyerine henüz başlamıştı. Öncülü yaş haddinden dolayı maskotluğu bırakmak durumunda kalmıştı.