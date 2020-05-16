Lokomotiv Moskova’nın 35 yaşındaki yıldızı Jefferson Farfan’ın corona virüs testi pozitif çıktı. Rus basınında yer alan detaylara göre, 22 Mart tarihinden bu yana evinde olduğu belirtilen tecrübeli futbolcu, daha önce koyulan zatürre teşhisi düzelmeyince 15 Mayıs günü tekrar test yaptırdı ve sonuç pozitif çıktı.

Perulu oyuncu, Rusya’da corona virüse yakalanan ilk futbolcu oldu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Jefferson Farfan’a corona virüs teşhisi konuldu. Sana sağlıklı günler diliyoruz, çabuk iyileş Jeff.” ifadeleri kullanıldı.

У нашего игрока Джефферсона Фарфана диагностирован коронавирус. Желаем здоровья, Джефф! Скорее поправляйся! pic.twitter.com/3pJEpthYNk — «Локомотив» #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 16, 2020

Rusya’da 15 Mayıs tarihi itibariyle koronavirüste toplam vaka sayısı 272043, vefat eden vatandaşların sayısı ise 2537 olarak belirtildi.