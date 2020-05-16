Giorgio Chiellini: ‘Ramos’un Salah’a yaptığı hareket usta işiydi’

İtalya Serie A takımlarından Juventus’un deneyimli stoperi Giorgio Chiellini, Real Madrid’in yıldızı Sergio Ramos hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Real Madrid’in 3-1 kazandığı 2018 Şampiyonlar Ligi final maçında Liverpool’un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah’ın sakatlanmasına neden olan İspanyol futbolcu hakkına konuşan Chiellini, Ramos’un ‘şeytani’ zekasını sergilediğini savundu.

Yeni otobiyografisinde konuyla ilgili yorum yapan Chiellini, “Ramos dünyanın en iyi savunmacısı. Dürtüleri çok kuvvetli ve forvet oynayacak kadar tekniğe sahip bir futbolcu.” ifadelerini kullandı.

Ramos’a yapılan eleştirileri değerlendiren Chiellini, “Her sezon onun hataları yüzünden 8-10 gol yediklerini söylüyorlar. Ancak neredeyse kimsenin sahip olmadığı iki özelliği var. Herhangi bir mantığın ötesinde, neredeyse şeytani zeka ile sakatlığa neden olan müdahalelerle büyük maçlarda nasıl belirleyici olunacağını biliyor” dedi.

2018 Şampiyonlar Ligi finalinden örnek veren Chiellini, “Salah’a yaptığı hareket usta işiydi. Sürekli bunu bilerek yapmadığını savundu. Rakibinin kolunun kırılması riskini alarak onun kendisini geçmesine izin vermedi” şeklinde konuştu.

Juventus’un kaptanı, Ramos olmadığında Madrid’in diğer savunmacının okul çocuğu gibi göründüğünü söylerken “Varlığıyla aktadarığı güç inanılmaz. Ramos olmadan, Varane, Carvajal ve Marcelo okul çocuğu gibi görünüyor” yorumunda bulundu.