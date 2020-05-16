Futbolu özleyenler buraya! Bugün başlıyor… İşte detaylar!

CORONAVIRÜS salgını nedeniyle duran Avrupa futbolu, normalleşme adımları çerçevesinde uzun süre sonra ilk kez santraya gidiyor. Beş büyük lig arasında geri dönüş yapan ilk ülke Almanya'da, Bundesliga 26. hafta maçlarıyla, seyircisiz olarak bugün başlıyor. 16.30'da beş, 19.30'da ise bir karşılaşma oynanacak. Günün kritik maçı Ruhr derbisi. Borussia Dortmund, ezeli rakibi Schalke 04'ü konuk edecek. Bu karşılaşmayı Türk asıllı hakem Deniz Aytekin yönetecek.

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TAKİPTE OLACAĞIZ

SCHALKE'DE Suat Serdar ilk 11'de yer alırken milli yıldızımız Ozan Kabak, sakatlığı geçmesine karşın kadroda yok. Türkiye'nin gözü de 65 gün sonra ilk maçların oynanacağı Bundesliga'da olacak. TFF, Kulüpler ve Bilim Kurulu, Almanya'daki futbolun nasıl geri döndüğünü yakından izleyecek. Türkiye'deki futbol liglerinin 12 Haziran'da geri dönmesini planlayan federasyon, Almanya'nın izlediği politikaları ve yaşadıklarını takip edecek. Almanya'nın tecrübeleri bize de ışık tutacak.

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MAÇLAR NASIL İZLENECEK?

BUNDESLIGA maçları S Sport 1 ve 2'den yayınlanacak. S Sport 2; Kablo TV'de 241. kanal, TV+'ta 78. kanal, Vodafone TV'de ise 12. kanaldan izlenebilecek. Maçlar S Sport Plus uygulaması üzerinden de seyredilebilecek.

BUNDESLİGA’DA ÖNLEMLER

Maçlar seyircisiz oynanacak.

Maçlardan bir gün önce tüm takımlara koronavirüs testi yapılacak.

Stada ateş ölçümü yapılarak girilecek.

Oyuncular seremoni fotoğrafı çektirmeyecek, tebrik ve el sıkışma olmayacak.

Yedek kulübesinde sosyal mesafe kuralı uygulanacak.

5 oyuncu değiştirilebilecek.

Statlara en fazla 322 kişi girebilecek.

POZİTİF VAKAYA KARANTİNA

ALMAN ekiplerinde, bir futbolcu ya da çalışanda koronapozitif çıkarsa söz konusu takım 14 gün karantinaya alınacak. Yine bugün başlayacak Almanya 2. Ligi'nde pozitif vaka görülünce karantinaya alınan Dinamo Dresden'in ilk üç haftadaki maçları tehir edilmişti.