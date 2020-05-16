Florin Andone’dan corona iddialarına yanıt geldi

Galatasaray’ın Rumen golcüsü Florin Andone, corona virüs testi pozitif çıktığı iddialarını yalanladı. Andone, hem cuma hem de perşembe günü yapılan testlerin sonucunun negatif olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılıların golcü futbolcusu Florin Andone, hakkında çıkan corona virüs testi pozitif çıktığı haberlerine cevap verdi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Andone, “Sağlığım hakkında bazı haberler gördüm. Herhangi bir virüs belirtisi göstermediğimi ve iyi olduğumu açıkça belirtmek istiyorum. Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti. Bu mesaj aracılığıyla hem ailemin hem de kendi sağlığımın iyi olduğunu netleştirmek istiyorum” dedi.
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• I could see some news about my health and I would like to make it clear that I am perfectly and without any symptoms of having the virus, we have done the corresponding tests both on Friday and Thursday and the results were negative so I make it clear through this message I am in good health, both my family and myself. • Sağlığım hakkında bazı haberler gördüm. Herhangi bir virüs belirtisi göstermidiğimi ve iyi olduğumu açıkça belirtmek istiyorum. Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti. Bu mesaj aracılığıyla hem ailemin hem de kendi sağlığımın iyi olduğunu netleştirmek istiyorum. • He podido ver algunas noticias sobre mi salud y me gustaría dejar claro que estoy perfectamente y sin ningún síntoma de tener el virus, hemos hecho las pruebas correspondientes tanto el Viernes cómo el Jueves y los resultados fueron negativos así que dejo claro a través de este mensaje que estoy muy bien de salud tanto mi familia cómo yo.