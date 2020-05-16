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Sözcü

Fenerbahçeli Isla oynamak istediği takımı açıkladı!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mauricio Isla, transfer teklifi gelmesi halinde ülkesi Şili'ye dönebileceğini açıkladı. Tecrübeli futbolcu son aylarda maaşların ödenmediğini dile getirirken Başkan Ali Koç, şubat ayına kadar bütün ödemelerin yapıldığını ifade etmişti.

SKOR DIŞ HABER
14:12 -
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçeli Isla oynamak istediği takımı açıkladı!

Fenerbahçe’nin Şilili savunma oyuncusu Mauricio Isla, ülkesine yaptığı açıklama ile sarı lacivertli kulüpten ayrılma sinyalleri verdi.

Canal 13’te canlı yayına bağlanan Isla, “Buradaki sözleşmem sezon sonunda bitecekti ancak 20 Mayıs’tan beri maçlar oynanmıyor ve corona virüs sorunu nedeniyle ligin ne zaman biteceği de belirsiz” dedi.

Sarı lacivertlilerin maddi zorluklarından bahseden Isla, “Şimdiye kadar ödenmemiş paralarla ilgili bir açıklama gelmedi, ne zaman ödeyeceklerine dair bir şey bilmiyoruz. Başkan ve kaptan bununla ilgili konuşmadı. Bekleyip, yüzde 30 veya yüzde 50 civarında ödeme yapıp yapmayacaklarını görmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Ülkesi Şili’ye dönmeye sıcak baktığını söyleyen Isla,“Çocukluğumdan beri Universidad de Chile taraftarıyım. Annem de onların taraftarı. En büyük idolüm Marcelo Salas. Şili’de hiç zaman geçiremedim bu yüzden ülkemde de olmak istiyorum. Teklif gelmesi halinde Şili’ye dönerim” şeklinde konuştu.

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