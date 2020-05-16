Erling Haaland bir golle 2 kez tarihe geçti!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs salgını sonrası lige devam kararı alınan Almanya’da Bundesliga Ruhr derbisinin heyecanı ile başladı.
Corona virüsü salgını sonrası tekrardan başlanan Bundesliga’da ilk golü Norveçli yıldız Erling Haaland 29. dakikada kaydetti. Atılan bu gol aynı zamanda Borussia Dortmund’un tarihindeki 2500. golü oldu.
Maçın 29. dakikasında sarı siyahlı ekibi öne geçiren gol sonrası futbolcuların sosyal mesafeli gol sevinci ve birbirine sarılmaması dikkat çekti.
Erling Haaland, 2019-2020 sezonunda çıktığı 33 maçta 40 gol atmıştı.