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Sözcü

Erling Haaland bir golle 2 kez tarihe geçti!

Corona virüs salgını sebebiyle ara verilen Bundesliga 69 gün sonra geri dönerken yeni dönemin ilk golü de Borussia Dortmund'un genç yıldız Erling Haaland'dan geldi.

17:20 -
Haberler Almanya Bundesliga
Erling Haaland bir golle 2 kez tarihe geçti!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs salgını sonrası lige devam kararı alınan Almanya’da Bundesliga  Ruhr derbisinin  heyecanı ile başladı.

Corona virüsü salgını sonrası tekrardan başlanan Bundesliga’da  ilk golü Norveçli yıldız Erling Haaland 29. dakikada kaydetti.  Atılan bu gol aynı zamanda Borussia Dortmund’un tarihindeki 2500. golü oldu.

Maçın 29. dakikasında sarı siyahlı ekibi öne geçiren gol sonrası futbolcuların sosyal mesafeli gol sevinci ve birbirine sarılmaması dikkat çekti.

Erling Haaland, 2019-2020 sezonunda çıktığı 33 maçta 40 gol atmıştı.

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