Dwight Howard acı haberi paylaştı: ’27 Mart’ta hayatını kaybetti…’

Los Angeles Lakers’ın yıldız pivotu Dwight Howard muhabirlerle gerçekleştirdiği bir video konferansta 6 yaşındaki oğlunun annesi Melissa Rios’un 27 Mart’ta hayatını kaybettiğini açıkladı.

31 yaşındaki genç kadının ölümünün corona virüsü ile bir ilgisi olmadığını belirten Howard, geçirdiği bir epilepsi (sara) nöbeti sonunda genç kadının yaşamını yitirdiğini ifade etti. Şu an Georgia’da bulunan Howard, oğlunun ve Rios’un ailesinin yanında olmak için takımın tesislerde yapacağı gönüllü hazırlık kampına katılmayacağını söyledi.

“Henüz 6 yaşındaki oğluma bütün bu olanları nasıl anlatacağımı idrak etmeye çalışmak benim için çok zor” diyen Howard, “Başıma hiç gelmemiş bir şey ve bu nedenle oğlumla bu konu hakkında nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Dolayısıyla burada onunla birlikte olmak bir nevi bana hayat veriyor” dedi.

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Rios’a, corona virüsü nedeniyle sosyal karantinaya girmek için oğlu David ve diğer dört çocuğu ile birlikte Georgia’ya geleceğini mesajla bildirdikten sonra acı haberi aldığını belirten 34 yaşındaki pivot “Mesaj attıktan hemen sonra öldüğünü öğrendim” ifadelerini kullandı. Pandemi nedeniyle cenaze töreni ise sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 13 Nisan’da düzenlenebildi.

‘Yanlarında olmamak olmazdı…’

“Oğlumun ve hatta Melissa’nın ailesinin yanında olmamayı düşünemezdim bile” diyen Howard, “her şey toparlanana kadar” Georgia’da kalmayı düşündüğünü belirtti. 16 Mayıs günü Lakers’ın tesislerinde başlayacak olan gönüllü antrenmanlara bu sebeple katılamayacağını ifade eden Howard, “Çok acı bir durum… Basketbol oynamak istiyorum ancak oğlumun her şeyden çok bana ihtiyacı var” dedi.

Dwight Howard, normal sezonun askıya alınmasına kadar olan süreçte 62 maçta forma giymiş ve 7.5 sayı ve 7.4 ribaund ortalamaya imza atmıştı.