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Sözcü

Demir Grup Sivasspor’da corona virüs testleri negatif çıktı

Demir Grup Sivasspor'da tüm futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan corona virüs testinin sonuçları negatif çıktı.

22:13 -
Haberler Futbol
Demir Grup Sivasspor’da corona virüs testleri negatif çıktı

Lige verilen koronavirüs arasının ardından, başlama tarihinin 12 haziran olarak belirlenmesiyle yeniden çalışmalara başlayan kırmızı-beyazlılara bugün tesislerde test yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yayımladığı ‘Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü’ kapsamında A takım futbolcuları ve teknik heyet koronavirüs testine tabii tutuldu

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’nden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’ne gelen ekip; tüm A takım futbolcular, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi, tesisler ve stadyumda görevli olan personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan KOVİD-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.” denildi.

Corona sivasspor süper lig
Son güncelleme: 22:14 16.05.2020