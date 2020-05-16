Demir Grup Sivasspor’da corona virüs testleri negatif çıktı

Lige verilen koronavirüs arasının ardından, başlama tarihinin 12 haziran olarak belirlenmesiyle yeniden çalışmalara başlayan kırmızı-beyazlılara bugün tesislerde test yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yayımladığı ‘Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü’ kapsamında A takım futbolcuları ve teknik heyet koronavirüs testine tabii tutuldu

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’nden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’ne gelen ekip; tüm A takım futbolcular, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi, tesisler ve stadyumda görevli olan personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan KOVİD-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.” denildi.