Chelsea’nin yıldızı Abraham’ın corona korkusu: ‘Babamın astımı var’

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan Avrupa futbolu yavaş yavaş sahneye dönmeye başlıyor ancak futbolcuların kaygıları henüz giderilebilmiş değil.

Salgının en çok etkilediği ülkelerden İngiltere’de birçok futbolcu maçların başlatılmasına karşı çıktığını açıklarken, Chelsea forması giyen Tammy Abraham da konuyla ilgili endişelerini paylaştı ve babasının rahatsızlığını dile getirdi.

İngiltere’de gelecek hafta takımların toplu antrenmanlara başlaması öngörülürken, hükümetin belirlediği kurallara göre futbolcular sosyal mesafe kurallarına uyacak ve haftada en az iki kez teste sokulacak.

Ancak bu durum oyuncular, menajerler, hükümet ve Halk Sağlığı biriminin onayına bağlı. Karantina süresinde ailesiyle birlikte yaşayan Chelsea forveti Abraham, babası Anthony’nin hastalığından dolayı endişeli olduğunu ve corona virüsüne yakalanması halinde ailesinin karşı karşıya kalacağı tehlikeyle ilgili konuştu.

Daily Mail’e açıklama yapan Abraham, “Benim için en önemli şey, herkesin iyi ve güvende olması. Her şey açıklığa kavuştuğunda futbol daima yeniden başlayabilir. Bunu yapmak güvenli ise yapalım, ama değilse o zaman beklemeliyiz” ifadelerini kullandı.

“BABAMIN ASTIMI VAR VE BU YÜZDEN…”

Babasının rahatsızlığından bahseden 22 yaşındaki forvet, “Babamın astımı var ve bu yüzden Premier Lig’de geri döneceksem ve Tanrı korusun bu hastalığa yakalanıp eve getirirsem, bu yaşayabileceğimiz en kötü şey olur. İhtiyacım olan son şey virüse yakalanmak ya da virüsü olan herkesle temas halinde olmak” dedi.

Premier Lig’in yeniden başlama tarihi, lig yetkilileri, tıp uzmanları ve 20 kulüp arasında devam eden tartışmalar arasında belirsizliğini koruyor.

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