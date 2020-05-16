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Sözcü

Bundesliga’da sosyal mesafeli yedek kulübesi

Corona virüsü sonrası tekrar başlayan Almanya Bundesliga'da sosyal mesafeli yedek kulübesi dikkat çekti.

17:27 -
Haberler Almanya Bundesliga
Bundesliga’da sosyal mesafeli yedek kulübesi

Corona virüs salgını nedeniyle askıya alınan ve Almanya’da hükümetin kararıyla yeniden başlaması yönünde karar alınan Almanya Bundesliga’da heyecan, 16.30 maçlarıyla start aldı.

Almanya’da hükümetin ve federasyonun ortak kararı ile birlikte alınan önlemler kapsamında takımların yedek kulübelerinde bulunan futbolcular ve teknik heyet çalışanları, hem sosyal mesafeye dikkat etti, hem de maske taktı.

Almanya Bundesliga’nın 26’ncı haftasında Borussia Dortmund ile Schalke 04’ün Ruhr derbisinde karşı karşıya geldiği müsabakada da oyuncular sosyal mesafeye uygun olarak otururken, maskelerini takmayı da ihmal etmediler.

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