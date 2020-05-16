Bundesliga canlı yayın | Borussia Dortmund Schalke 04 maçı canlı izle | Dortmund Schalke canlı

Borussia Dortmund Schalke 04 canlı! Corona virüsü nedeniyle futbol durma noktasına gelirken pandemi krizinden dönen ilk büyük lig Almanya Bundesliga oldu.

Kalan maçların seyircisiz olarak oynanacağı Bundesliga’da 34 haftanın 25’i geride kalırken 26. hafta heyecanı saat 16.30’daki 5 karşılaşmayla yeniden başlıyor.

Borussia Dortmund Schalke 04 maçı ve diğer dört karşılaşmanın canlı anlatımı Skor’da. Bundesliga canlı izle bağlantısı haberde yer alıyor.

BORUSSIA DORTMUND – SCHALKE 04

BORUSSIA DORTMUND: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro, Brandt, Reyna, Haaland

SCHALKE 04: Schubert, Nastasic, Sane, Todibo, Kenny, Caligiuri, McKennie, Suat Serdar, Harit, Oczipka, Raman

HOFFENHEIM – HERTHA BERLIN

AUGSBURG – WOLFSBURG

FORTUNA DÜSSELDORF – PADERBORN

RB LEIPZIG – FREIBURG

EINTRACHT FRANKFURT (19.30 ) BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Almanya’da futbol heyecanı Ruhr Derbisi olarak da anılan Borussia Dortmund Schalke 04 maçı ile başlıyor. Konuk ekip schalke’de sakatlığı nedeniyle milli futbolcumuz Ozan Kabak forma giyemiyor.

Bir diğer milli futbolcumuz Ahmed Kutucu, Türk asıllı 19 yaşındaki genç orta saha Levent Mercan’la birlikte yedek kulübesinde yer alıyor. Almanya Milli Takımı’nı seçen Türk asıllı isim Suat Serdar ise ilk 11’de yer alıyor.