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Sözcü

Bundesliga canlı yayın | Borussia Dortmund Schalke 04 maçı canlı izle | Dortmund Schalke canlı

Bundesliga'da 26. hafta heyecanı Ruhr Derbisi, Borussia Dortmund Schalke 04 maçı ve bu maçla aynı anda başlayan dört karşılaşma ile devam ediyor. Corona virüsü pandemisi nedeniyle ara verilen futbolda sahalara dönen ilk büyük lig Almanya Bundesliga oldu. Borussia Dortmund Schalke 04 maçı ve diğer dört karşılaşmanın canlı anlatımı Skor'da. Haberde Bundesliga canlı izle bağlantısı da yer alıyor.

16:08 -
Haberler Almanya Bundesliga
Bundesliga canlı yayın | Borussia Dortmund Schalke 04 maçı canlı izle | Dortmund Schalke canlı

Borussia Dortmund Schalke 04 canlı! Corona virüsü nedeniyle futbol durma noktasına gelirken pandemi krizinden dönen ilk büyük lig Almanya Bundesliga oldu.

Kalan maçların seyircisiz olarak oynanacağı Bundesliga’da 34 haftanın 25’i geride kalırken 26. hafta heyecanı saat 16.30’daki 5 karşılaşmayla yeniden başlıyor.

Borussia Dortmund Schalke 04 maçı ve diğer dört karşılaşmanın canlı anlatımı Skor’da. Bundesliga canlı izle bağlantısı haberde yer alıyor.

BUNDESLIGA CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

BORUSSIA DORTMUNDSCHALKE 04

BORUSSIA DORTMUND: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro, Brandt, Reyna, Haaland

SCHALKE 04: Schubert, Nastasic, Sane, Todibo, Kenny, Caligiuri, McKennie, Suat Serdar, Harit, Oczipka, Raman

HOFFENHEIMHERTHA BERLIN

AUGSBURGWOLFSBURG

FORTUNA DÜSSELDORFPADERBORN

RB LEIPZIGFREIBURG

EINTRACHT FRANKFURT (19.30 ) BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Almanya’da futbol heyecanı Ruhr Derbisi olarak da anılan Borussia Dortmund Schalke 04 maçı ile başlıyor. Konuk ekip schalke’de sakatlığı nedeniyle milli futbolcumuz Ozan Kabak forma giyemiyor.

Bir diğer milli futbolcumuz Ahmed Kutucu, Türk asıllı 19 yaşındaki genç orta saha Levent Mercan’la birlikte yedek kulübesinde yer alıyor. Almanya Milli Takımı’nı seçen Türk asıllı isim Suat Serdar ise ilk 11’de yer alıyor.

Almanya Bundesliga Borussia Dortmund Corona schalke 04
Son güncelleme: 16:16 16.05.2020