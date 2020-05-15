Urs Fischer kampı terk etmek zorunda kaldı Bayern Münih maçında yok!

Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, eşinin babasını corona virüs nedeniyle kaybettiği için Bayern Münih maçında takımının başında olamayacak.

Alman ekibi Union Berlin’den yapılan açıklamada, “İsviçreli teknik direktörümüz, Barsinghausen’deki antrenman kampından kişisel işleri nedeniyle ayrılmıştır. Kayınpederinin vefatından sonra Berlin’e dönmüştür. Almanya Futbol Federasyonu Spor Sağlığı ve Maç Operasyonları Kuralları’na göre teknik direktörümüz iki Covid-19 testinin negatif gelmesinin ardından tekrar takıma katılabilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Union Berlin Başkanı Dirk Zingler ise, “Tüm düşüncelerimiz ve dualarımız, bu zorlu süreçte Fischer ailesiyledir. Takım ve teknik heyet, bu istenmeyen olay nedeniyle durumu kabullenmiş ve hazırlıklarını sürdürmektedir. Bu maça en üst düzey konsantrasyonla çıkacağız. Umarız Urs Fischer aramıza en iyi şekilde döner ve çalışmalarına devam eder.” dedi.

Union Berlin ve Bayern Münih, 17 Mayıs Pazar günü TSİ 19.00’da karşı karşıya gelecek.

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