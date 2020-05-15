Sporcuları da vuruyor, aman dikkat!

Gençler, kuvvetliler, bağışıklık sistemleri mükemmel. Onlara bir şey olmaz! Sporcular için düşünceler böyle.

Koronavirüse yakalansalar bile bu illetten rahat rahat kurtulurlar. Olsun, spor yapsınlar, oynasınlar… Özellikle futboldan büyük para kazananlar için bu görüşler.

“Millet sabah kalkıyor, işine gücüne gidiyor, onlar da sahaya çıkıp oynayacak, ne var bunda” kardeşim diyenler de var. Doğru, ekmek parası kazanmak zorundayız. Yalnız “Sporcuya bir şey olmaz” düşüncesi yanlış.

Tıp insanlarına göre Covid-19'un ilerlemiş tablosu sepsise yol açıyor. Baktım “Nedir sepsis” diye: Enfeksiyon ile vücudun savaşında doku ve organların hasar görmesi.

Bu durum ilerlemiş tabloda, organ yetmezliklerine ulaşırsa, yaşam kaybına neden oluyor. Son örnek, geçen hafta Tokyo'da yaşandı. Sumo güreşçisi Shobushi, Covid-19'dan hayatını kaybetti. 28 yaşındaydı. Koronadan ölmedi, ona bağlı sepsisten hayata veda etti.

“Gençtir, onlara bir şey olmaz” düşüncesi, yanlış. Bu virüs, bağışıklık sistemi düşük ya da problemli olanlar kadar, bağışıklık sistemi çok yüksek olanları da vurabiliyor. Bunu ben değil, bilim insanları söylüyor. O yüzden sakın size “Sen gençsin, sana bir şey olmaz” diyenlere inanmayın ve kendinize güvenmeyin genç arkadaşlar, uyarıları dikkatle takip edin, tedbirinizi alın.

Yalnız tedbir de her zaman kurtarmıyor, maalesef… Beşiktaş ve Erzurumspor örnekleri bu işin ne kadar zor olacağını bir kez daha gözler önüne serdi. Karantina sonrası bu oyuncular hiçbir şey olmamış gibi nasıl oynayacak, kulüp personeli nasıl çalışacak?

Zor bu iş…