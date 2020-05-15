Slaven Bilic’e talih kuşu! Büyük tazminat…

İngitere Championship takımlarından West Bromwich Albion takımını çalıştıran Slaven Bilic, Suudi Arabistan Ligi’nde çalıştırdığı Al-Ittihad kulübünden rekor seviyede tazminat kazandı!

Hırvat teknik adam sadece 5 ay görev yaptıktan sonra sözleşmesi devam ederken kulüp tarafından kovulmuştu. Konuyu FIFA’ya taşıyan Bilic, dava sonucunda 15 milyon Dolar kazandı.

2019 yılının Şubat ayında 2021’e kadar süren sözleşmesi feshedilen Slaven Bilic’e paranın 1 ay içerisinde ödenmesi için FIFA, Suudi ekibine karar mektubunu yolladı.