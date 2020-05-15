Prens Salman Newcastle’a; Roma, Prens Salman’a talip!

Suudi Prens Muhammed bin Salman’ın İngiltere Premier Lig’in köklü takımlarından Newcastle United’ı satın alma sürecinde her geçen gün yeni pürüzler ortaya çıkıyor.

Spor müsabakalarının korsan yayınlarına adı karıştığı iddia edilen bin Salman’ın Newcastle’ı satın almasına Premier Lig yönetiminden de muhalif sesler çıkmaya başladı. Satışın; evrakların alıcı tarafına ulaşmasından 5 hafta sonra dahi kesinleşmemesi ‘satış tehlikeye girdi’ yorumlarına yol açtı. İngiliz basını da 34 yaşındaki prensin Newcastle United hayalinin suya düşebileceğinin altını çiziyor.

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Öte yandan İtalya’dan şaşırtıcı bir haber var. Başkent temsilcisi AS Roma’nın sahibi James Pallotta’nın kulübü satmayı düşündüğü öğrenildi. Hatta Pallotta’nın Goldman Sachs’a kulübe bir alıcı bulmasını istediği gelen bilgiler arasında. Aynı bilgilere göre; Roma sahibi Pallotta, bin Salman’ın kulübün yeni bir numaralı hissedarı olabileceğini düşünüyor.

Suudi Arabistan yönetimini eleştiren gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın esrarengiz ölümünün ardından, Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, “Kulüp tarihinin çok kritik bir döneminde sizlere yazıyorum. Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Salman, kulübünüzü yüklü bir miktar para karşılığında satın almak üzere. Biliyorum, senelerdir sürüncemede olan kulübün satışı nihayet gerçekleşmek üzere. Ancak bin Salman, Kaşıkçı cinayetinin sanığıdır. Tüm araştırmalar kendisinin bu cinayette sorumluluğu olduğunu gösteriyor. Sizden ricam kulübün bu kişiye satışının doğru bir karar olup olmadığını etraflıca düşünmenizdir” diyerek satışın durdurulmasını talep etmişti.

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