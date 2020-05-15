Premier Lig’de biten kontratlara özel madde

Corona salgını sebebiyle birçok spor organizasyonu, takviminde yeni düzenlemelere gitmek zorunda kalıyor. Ertelenen ligler arasında Almanya Bundesliga yarın oynanacak maçlarla araya son verecek.

İngiltere Premier Lig’de ise durum belirsizliğini koruyor. Oyuncular için antrenman tesisleri kademeli olarak açılmıştı. Ancak ligin başlaması öngörülse de zaman çizelgesine dair bir tahmin yapmak bile kolay değil.

Lig yönetimi adım adım bu sürece hazırlanıyor. Bu doğrultuda, 30 Haziran 2020’de kontratı bitecek oyuncuların yarıda kalan sezonu tamamlayabilmeleri için kulüpleriyle kısa süreli anlaşmalar imzalayabilmeleri sağlayacak bir kural çıkartıldı.

Lig yönetiminde Richard Masters’ın yaptığı açıklamada, “Takımların sezonu aynı kadrolarla bitirebilmesini istiyoruz. Bu yüzden 30 Haziran’da kontratı biten oyuncular sezon bitene kadar sözleşmelerini uzatabilirler. Ancak her iki tarafında bu konuda hemfikir olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Takımlara bu işlemi yapmaları için 23 Haziran’a kadar süre tanındı. 30 Haziran’da sözleşmesi sona erecekler arasında Willian, Jan Vertonghen ve Ryan Fraser gibi ligin önemli oyuncuları bulunuyor.

Premier Lig, Mart ayının ortasında bu yana oynanmıyor. Lig, 2019/2020 sezonunun bitimine 9 maç kala corona salgını sebebiyle durdurulmuştu.