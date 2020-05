NBA, Wilson’a geri dönüyor

Dünya çapındaki en prestijli basketbol organizasyonu NBA, 30 yıla aşkın sürenin sonunda kullandığı topların sponsoru olan Spalding ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

1983’ten bu yana NBA maçlarında Spalding topları kullanılıyordu. Ünlü spor malzemeleri markası bu süreçte NBA’e özel toplar üretiyordu.

Yeni anlaşmayla 2021/2022 sezonundan itibaren, Şikago menşeli Wilson Basketball markası NBA için toplar üretecek. Wilson, 1946 ile 1983 arasındaki 37 sene boyunca NBA’in top sponsoru olmuştu.

Yapılan anlaşma sonucunda Wilson sadece NBA’e değil; WNBA, G-League ve NBA 2K League organizasyonlarının da toplarını üretecek.

2021/2022 senesinde oynanacak ilk maç, aynı zamanda ligin 75. başlangıç yıl dönümü olma özelliğini de taşıyor. Tarihteki ilk NBA topunun da üretici olan Wilson, böylece 75. yıl dönümünde NBA’le olan sponsorluk birlikteliğine geri dönmüş olacak.

NBA’in Spalding ile olan birlikteliğini bitirmesi ise sürpriz olarak nitelendiriliyor. Tarihteki ilk baskletbol topunu üreten şirket olan Spalding, bunu 1894’te başarmıştı. Ayrıca Spalding, 2009’dan beri ligin panyasının da sponsoru.

Spalding’in 2006 senesinde deri toplardan, sentetik toplara geçişi lig genelinde rahatsız edici olarak tanımlanmıştı. Özellikle oyuncular yapılan değişiklikten doğan memnuniyetsizliklerini dile getirmişlerdi.

For the game. For the world. Wilson returns as the Official Ball of the @NBA in the 2021-22 season.