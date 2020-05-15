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Max Kruse: ‘Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı gerek var’

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu futbolcu Max Kruse, son günlerde çıkan corona virüsü vakalarıyla ilgili olarak, "Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?" ifadelerini kullandı.

13:02 -
Haberler Fenerbahçe
Max Kruse: ‘Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı gerek var’

Türk futbolunda peş peşe görülen corona virüsü vakaları sonrası 12 Haziran olarak belirlenen yeniden başlama tarihi tartışılırken Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse de konuyla ilgili olarak paylaşımda bulundu.

Kruse, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlar doğrultusunda, alınan karara tepki gösterdi..

Her gün yeni vakaların ortaya çıktığını belirten 32 yaşındaki futbolcu, “Takımların bir kısmı karantinada ve adil bir rekabet içinde değiliz. Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?” diye konuştu.

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